Токеномика GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Токеномика GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Откройте для себя ключевую информацию о GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

GAME by Virtuals позволяет агентам ИИ действовать автономно, обрабатывая входные данные и генерируя ответные реакции, обучаясь на основе предыдущих взаимодействий. Он улучшает процесс принятия решений за счет использования долговременной памяти, включая опыт, размышления и динамические черты личности.

Официальный сайт:
https://app.virtuals.io/virtuals/273
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3

Токеномика и анализ цен GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 58,80M
$ 58,80M$ 58,80M
Исторический максимум:
$ 0,49
$ 0,49$ 0,49
Исторический минимум:
$ 0,000026129375144809
$ 0,000026129375144809$ 0,000026129375144809
Текущая цена:
$ 0,0588
$ 0,0588$ 0,0588

Токеномика GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GAMEVIRTUAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GAMEVIRTUAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAMEVIRTUAL, изучите текущую цену GAMEVIRTUAL!

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История цены GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.