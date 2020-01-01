Токеномика GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Откройте для себя ключевую информацию о GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) GAME by Virtuals позволяет агентам ИИ действовать автономно, обрабатывая входные данные и генерируя ответные реакции, обучаясь на основе предыдущих взаимодействий. Он улучшает процесс принятия решений за счет использования долговременной памяти, включая опыт, размышления и динамические черты личности. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 Купить GAMEVIRTUAL сейчас!

Токеномика и анализ цен GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 58,80M $ 58,80M $ 58,80M Исторический максимум: $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 Исторический минимум: $ 0,000026129375144809 $ 0,000026129375144809 $ 0,000026129375144809 Текущая цена: $ 0,0588 $ 0,0588 $ 0,0588 Узнайте больше о цене GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Токеномика GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAMEVIRTUAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAMEVIRTUAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAMEVIRTUAL, изучите текущую цену GAMEVIRTUAL!

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