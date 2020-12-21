Токеномика FraxShare (FXS)

Токеномика FraxShare (FXS)

Откройте для себя ключевую информацию о FraxShare (FXS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о FraxShare (FXS)

Frax — монета с дробной стабилизацией. Протокол Frax познакомил мир с концепцией криптовалюты, частично подкрепленной залогом и частично стабильной с помощью алгоритмов.

Официальный сайт:
https://frax.com
Whitepaper:
https://docs.frax.com/protocol/frax/overview
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/6LX8BhMQ4Sy2otmAWj7Y5sKd9YTVVUgfMsBzT6B9W7ct

Токеномика и анализ цен FraxShare (FXS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FraxShare (FXS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 182,22M
$ 182,22M$ 182,22M
Общее предложение:
$ 99,68M
$ 99,68M$ 99,68M
Оборотное предложение:
$ 90,93M
$ 90,93M$ 90,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 199,76M
$ 199,76M$ 199,76M
Исторический максимум:
$ 43,714
$ 43,714$ 43,714
Исторический минимум:
$ 1,2509860587875596
$ 1,2509860587875596$ 1,2509860587875596
Текущая цена:
$ 2,004
$ 2,004$ 2,004

Токеномика FraxShare (FXS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FraxShare (FXS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FXS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FXS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FXS, изучите текущую цену FXS!

Как купить FXS

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История цены FraxShare (FXS)

Анализ истории цены FXS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FXS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.