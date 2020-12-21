Токеномика FraxShare (FXS) Откройте для себя ключевую информацию о FraxShare (FXS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FraxShare (FXS) Frax — монета с дробной стабилизацией. Протокол Frax познакомил мир с концепцией криптовалюты, частично подкрепленной залогом и частично стабильной с помощью алгоритмов. Официальный сайт: https://frax.com Whitepaper: https://docs.frax.com/protocol/frax/overview Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6LX8BhMQ4Sy2otmAWj7Y5sKd9YTVVUgfMsBzT6B9W7ct Купить FXS сейчас!

Токеномика и анализ цен FraxShare (FXS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FraxShare (FXS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 182,22M $ 182,22M $ 182,22M Общее предложение: $ 99,68M $ 99,68M $ 99,68M Оборотное предложение: $ 90,93M $ 90,93M $ 90,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 199,76M $ 199,76M $ 199,76M Исторический максимум: $ 43,714 $ 43,714 $ 43,714 Исторический минимум: $ 1,2509860587875596 $ 1,2509860587875596 $ 1,2509860587875596 Текущая цена: $ 2,004 $ 2,004 $ 2,004 Узнайте больше о цене FraxShare (FXS)

Токеномика FraxShare (FXS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FraxShare (FXS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FXS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FXS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FXS, изучите текущую цену FXS!

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