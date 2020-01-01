Токеномика Fautor (FTR) Откройте для себя ключевую информацию о Fautor (FTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fautor (FTR) Fautor переосмысливает экономику творцов на основе технологии блокчейн. Являясь блокчейн-подразделением платформы Fantrie, фонд Fautor заново определяет NFT как Neo Fan Tracker, максимально используя технологию блокчейн для создания нового фандомного сообщества для создателей и фанатов. Fantrie является самой крупной платформой для создателей и фанатов в Южной Корее. Более 1 500 создателей, более 1 миллиона пользователей активно пользуются сервисом. Все топовые корейские стримеры, создатели, айдолы используют Fantrie для создания своего фандома. Официальный сайт: https://fautor.foundation Whitepaper: https://docs.fautor.foundation/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454 Купить FTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Fautor (FTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fautor (FTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,6942 $ 1,6942 $ 1,6942 Исторический минимум: $ 0,004361083683200228 $ 0,004361083683200228 $ 0,004361083683200228 Текущая цена: $ 0,0051 $ 0,0051 $ 0,0051 Узнайте больше о цене Fautor (FTR)

Токеномика Fautor (FTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fautor (FTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTR, изучите текущую цену FTR!

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