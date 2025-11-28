Что такое FORTUNE

Токеномика и анализ цен FortuneHunters (FORTUNE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FortuneHunters (FORTUNE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,30K $ 38,30K $ 38,30K Исторический максимум: $ 487,3 $ 487,3 $ 487,3 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000383 $ 0,00000383 $ 0,00000383 Узнайте больше о цене FortuneHunters (FORTUNE) Купить FORTUNE сейчас!

Информация о FortuneHunters (FORTUNE) Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology. Официальный сайт: https://www.fortunehunters.app/ Whitepaper: https://project-49.gitbook.io/fortunehunters Обозреватель блоков: https://explorer.solana.com/address/GVQMnRqXMZM35fbyAwr8227GmKLHYuA4G7AdETh74wAf

Токеномика FortuneHunters (FORTUNE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FortuneHunters (FORTUNE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FORTUNE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FORTUNE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FORTUNE, изучите текущую цену FORTUNE!

Как купить FORTUNE Заинтересованы в добавлении FortuneHunters (FORTUNE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FORTUNE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить FORTUNE на MEXC прямо сейчас! История цены FortuneHunters (FORTUNE) Анализ истории цены FORTUNE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены FORTUNE прямо сейчас! Прогноз цены FORTUNE Хотите узнать, куда может двигаться FORTUNE? Наша страница прогноза цены FORTUNE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FORTUNE прямо сейчас!

