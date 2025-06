Откройте для себя ключевую информацию о AmpleforthGovernance (FORTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика AmpleforthGovernance (FORTH)

Информация о AmpleforthGovernance (FORTH)

Forth - это новый токен управления, который дополняет экосистему Ample, передавая контроль над протоколом в руки сообщества. Используя токен Forth, владельцы смогут голосовать за изменения в протоколе. Вместе $AMPL + $FORTH означают важную веху на пути протокола к полной децентрализации.