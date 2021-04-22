Токеномика AmpleforthGovernance (FORTH) Откройте для себя ключевую информацию о AmpleforthGovernance (FORTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AmpleforthGovernance (FORTH) Forth - это новый токен управления, который дополняет экосистему Ample, передавая контроль над протоколом в руки сообщества. Используя токен Forth, владельцы смогут голосовать за изменения в протоколе. Вместе $AMPL + $FORTH означают важную веху на пути протокола к полной децентрализации. Официальный сайт: https://www.ampleforth.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 Купить FORTH сейчас!

Токеномика и анализ цен AmpleforthGovernance (FORTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AmpleforthGovernance (FORTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,75M $ 33,75M $ 33,75M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 14,34M $ 14,34M $ 14,34M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 60 $ 60 $ 60 Исторический минимум: $ 1,8903610185714588 $ 1,8903610185714588 $ 1,8903610185714588 Текущая цена: $ 2,353 $ 2,353 $ 2,353 Узнайте больше о цене AmpleforthGovernance (FORTH)

Токеномика AmpleforthGovernance (FORTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AmpleforthGovernance (FORTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FORTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FORTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FORTH, изучите текущую цену FORTH!

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