Токеномика Financie Token (FNCT) Откройте для себя ключевую информацию о Financie Token (FNCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Financie Token (FNCT) FiNANCiE — это новый сервис краудфандинга 2.0, который использует технологию блокчейн для обеспечения устойчивого управления сообществом и получения дохода от комиссий за транзакции за счет продажи токенов. Спортивные клубы и создатели выступают в качестве «владельцев» для выпуска и продажи «CT» (токен сообщества), в то время как болельщики, которые покупают CT, становятся «сторонниками» и участвуют в сообществе. Официальный сайт: https://fnct.xyz/ Whitepaper: https://fnct.xyz/whitepaper/en Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8Af78f0c818302164F73B2365fE152C2D1FE80e1 Купить FNCT сейчас!

Токеномика и анализ цен Financie Token (FNCT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Financie Token (FNCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,99M $ 32,99M $ 32,99M Исторический максимум: $ 0,006789 $ 0,006789 $ 0,006789 Исторический минимум: $ 0,000801430726532987 $ 0,000801430726532987 $ 0,000801430726532987 Текущая цена: $ 0,0016497 $ 0,0016497 $ 0,0016497 Узнайте больше о цене Financie Token (FNCT)

Токеномика Financie Token (FNCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Financie Token (FNCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FNCT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FNCT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FNCT, изучите текущую цену FNCT!

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