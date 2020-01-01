Токеномика Financie Token (FNCT)

Токеномика Financie Token (FNCT)

Откройте для себя ключевую информацию о Financie Token (FNCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Financie Token (FNCT)

FiNANCiE — это новый сервис краудфандинга 2.0, который использует технологию блокчейн для обеспечения устойчивого управления сообществом и получения дохода от комиссий за транзакции за счет продажи токенов. Спортивные клубы и создатели выступают в качестве «владельцев» для выпуска и продажи «CT» (токен сообщества), в то время как болельщики, которые покупают CT, становятся «сторонниками» и участвуют в сообществе.

Официальный сайт:
https://fnct.xyz/
Whitepaper:
https://fnct.xyz/whitepaper/en
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8Af78f0c818302164F73B2365fE152C2D1FE80e1

Токеномика и анализ цен Financie Token (FNCT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Financie Token (FNCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 20,00B
$ 20,00B$ 20,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 32,99M
$ 32,99M$ 32,99M
Исторический максимум:
$ 0,006789
$ 0,006789$ 0,006789
Исторический минимум:
$ 0,000801430726532987
$ 0,000801430726532987$ 0,000801430726532987
Текущая цена:
$ 0,0016497
$ 0,0016497$ 0,0016497

Токеномика Financie Token (FNCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Financie Token (FNCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FNCT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FNCT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FNCT, изучите текущую цену FNCT!

Как купить FNCT

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История цены Financie Token (FNCT)

Анализ истории цены FNCT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FNCT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.