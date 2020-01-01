Токеномика Flex Ungovernance (FLX) Откройте для себя ключевую информацию о Flex Ungovernance (FLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flex Ungovernance (FLX) Система RAI будет иметь децентрализованные стимулы безопасности через токен неуправляемости Reflexer, FLX. Принцип «неуправления» исходит из нашего желания постепенно устранить человеческий контроль над системой RAI, тем самым сделав ее социально масштабируемой. Официальный сайт: https://reflexer.finance/ Whitepaper: http://docs.reflexer.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 Купить FLX сейчас!

Токеномика и анализ цен Flex Ungovernance (FLX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flex Ungovernance (FLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 522,28K $ 522,28K $ 522,28K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 193,80K $ 193,80K $ 193,80K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,70M $ 2,70M $ 2,70M Исторический максимум: $ 949,59 $ 949,59 $ 949,59 Исторический минимум: $ 1,154160395878768 $ 1,154160395878768 $ 1,154160395878768 Текущая цена: $ 2,695 $ 2,695 $ 2,695 Узнайте больше о цене Flex Ungovernance (FLX)

Токеномика Flex Ungovernance (FLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flex Ungovernance (FLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLX, изучите текущую цену FLX!

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