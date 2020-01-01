Токеномика Flamingo (FLM) Откройте для себя ключевую информацию о Flamingo (FLM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flamingo (FLM) Flamingo — это совместимый полнофункциональный протокол децентрализованного финансирования, построенный на блокчейне Neo. Токен FLM — это токен управления Flamingo. Владельцы FLM могут голосовать за изменения параметров платформы, выпуск новых токенов FLM и т. д. Официальный сайт: https://flamingo.finance/ Whitepaper: https://docs.flamingo.finance/ Обозреватель блоков: https://neotube.io/nep5/4d9eab13620fe3569ba3b0e56e2877739e4145e3/page/1 Купить FLM сейчас!

Токеномика и анализ цен Flamingo (FLM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flamingo (FLM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,63M $ 18,63M $ 18,63M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 550,08M $ 550,08M $ 550,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,87M $ 33,87M $ 33,87M Исторический максимум: $ 4,99 $ 4,99 $ 4,99 Исторический минимум: $ 0,013609467044339166 $ 0,013609467044339166 $ 0,013609467044339166 Текущая цена: $ 0,03387 $ 0,03387 $ 0,03387 Узнайте больше о цене Flamingo (FLM)

Токеномика Flamingo (FLM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flamingo (FLM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLM, изучите текущую цену FLM!

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