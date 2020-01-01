Токеномика Flamingo (FLM)

Токеномика Flamingo (FLM)

Откройте для себя ключевую информацию о Flamingo (FLM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Flamingo (FLM)

Flamingo — это совместимый полнофункциональный протокол децентрализованного финансирования, построенный на блокчейне Neo. Токен FLM — это токен управления Flamingo. Владельцы FLM могут голосовать за изменения параметров платформы, выпуск новых токенов FLM и т. д.

Официальный сайт:
https://flamingo.finance/
Whitepaper:
https://docs.flamingo.finance/
Обозреватель блоков:
https://neotube.io/nep5/4d9eab13620fe3569ba3b0e56e2877739e4145e3/page/1

Токеномика и анализ цен Flamingo (FLM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flamingo (FLM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,63M
$ 18,63M$ 18,63M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 550,08M
$ 550,08M$ 550,08M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 33,87M
$ 33,87M$ 33,87M
Исторический максимум:
$ 4,99
$ 4,99$ 4,99
Исторический минимум:
$ 0,013609467044339166
$ 0,013609467044339166$ 0,013609467044339166
Текущая цена:
$ 0,03387
$ 0,03387$ 0,03387

Токеномика Flamingo (FLM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Flamingo (FLM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLM, изучите текущую цену FLM!

Как купить FLM

Заинтересованы в добавлении Flamingo (FLM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FLM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Flamingo (FLM)

Анализ истории цены FLM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FLM

Хотите узнать, куда может двигаться FLM? Наша страница прогноза цены FLM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.