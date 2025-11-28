Токеномика FactualAI (FCTAI)

Токеномика FactualAI (FCTAI)

Откройте для себя ключевую информацию о FactualAI (FCTAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:36:18 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен FactualAI (FCTAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FactualAI (FCTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 400,00K
$ 400,00K$ 400,00K
Исторический максимум:
$ 300
$ 300$ 300
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,00004
$ 0,00004$ 0,00004

Информация о FactualAI (FCTAI)

FactualAI – это основанный на ИИ протокол проверки достоверности, созданный для фильтрации шума в экосистеме Web3 путем преобразования непроверенных рыночных слухов в прикладную аналитику. Построенная на Binance Smart Chain (BSC), платформа сочетает данные блокчейна в реальном времени, социальные сигналы и новостные потоки с передовыми моделями оценки достоверности на основе ИИ для проверки надежности криптовалютной информации.

Официальный сайт:
https://www.factualai.world/
Whitepaper:
https://factualai.gitbook.io/factualai-docs/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9bf9bcc2c36f4f046505f3d779fc1b506bdee3f7

Токеномика FactualAI (FCTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FactualAI (FCTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FCTAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FCTAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FCTAI, изучите текущую цену FCTAI!

Как купить FCTAI

Заинтересованы в добавлении FactualAI (FCTAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FCTAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены FactualAI (FCTAI)

Анализ истории цены FCTAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FCTAI

Хотите узнать, куда может двигаться FCTAI? Наша страница прогноза цены FCTAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»