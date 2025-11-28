Что такое FCTAI

Токеномика и анализ цен FactualAI (FCTAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FactualAI (FCTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Общее предложение: $ 10,00B Текущая цена: $ 0,00004 Узнайте больше о цене FactualAI (FCTAI) Купить FCTAI сейчас!

Информация о FactualAI (FCTAI) FactualAI – это основанный на ИИ протокол проверки достоверности, созданный для фильтрации шума в экосистеме Web3 путем преобразования непроверенных рыночных слухов в прикладную аналитику. Построенная на Binance Smart Chain (BSC), платформа сочетает данные блокчейна в реальном времени, социальные сигналы и новостные потоки с передовыми моделями оценки достоверности на основе ИИ для проверки надежности криптовалютной информации. Официальный сайт: https://www.factualai.world/ Whitepaper: https://factualai.gitbook.io/factualai-docs/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9bf9bcc2c36f4f046505f3d779fc1b506bdee3f7

Токеномика FactualAI (FCTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FactualAI (FCTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FCTAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FCTAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FCTAI, изучите текущую цену FCTAI!

Как купить FCTAI Заинтересованы в добавлении FactualAI (FCTAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FCTAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить FCTAI на MEXC прямо сейчас! История цены FactualAI (FCTAI) Анализ истории цены FCTAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены FCTAI прямо сейчас! Прогноз цены FCTAI Хотите узнать, куда может двигаться FCTAI? Наша страница прогноза цены FCTAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FCTAI прямо сейчас!

