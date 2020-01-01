Токеномика Fandomdao (FAND) Откройте для себя ключевую информацию о Fandomdao (FAND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fandomdao (FAND) Fandomdao - это новая платформа Web 3.0 SocialFi для глобальной поддержки известных и новых артистов по всему миру. Официальный сайт: https://www.fandomdao.com/ Whitepaper: https://fandomdao.gitbook.io/fandomdao Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x8132a61eff71fec65e6dfb3406f4f64e55c69a82#code Купить FAND сейчас!

Токеномика и анализ цен Fandomdao (FAND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fandomdao (FAND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 100,39M $ 100,39M $ 100,39M Исторический максимум: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Исторический минимум: $ 0,00431498284483548 $ 0,00431498284483548 $ 0,00431498284483548 Текущая цена: $ 0,020078 $ 0,020078 $ 0,020078 Узнайте больше о цене Fandomdao (FAND)

Токеномика Fandomdao (FAND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fandomdao (FAND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAND, изучите текущую цену FAND!

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