Токеномика FANC (FANC)

Токеномика FANC (FANC)

Откройте для себя ключевую информацию о FANC (FANC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FANC (FANC)

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

Официальный сайт:
https://fanc.io/
Whitepaper:
https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045

Токеномика и анализ цен FANC (FANC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FANC (FANC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,29M
$ 6,29M$ 6,29M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 1,32B
$ 1,32B$ 1,32B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,54M
$ 9,54M$ 9,54M
Исторический максимум:
$ 7,499
$ 7,499$ 7,499
Исторический минимум:
$ 0,00315495771500025
$ 0,00315495771500025$ 0,00315495771500025
Текущая цена:
$ 0,004772
$ 0,004772$ 0,004772

Токеномика FANC (FANC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FANC (FANC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FANC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FANC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FANC, изучите текущую цену FANC!

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История цены FANC (FANC)

Анализ истории цены FANC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.