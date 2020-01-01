Токеномика FANC (FANC) Откройте для себя ключевую информацию о FANC (FANC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FANC (FANC) fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. Официальный сайт: https://fanc.io/ Whitepaper: https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045 Купить FANC сейчас!

Токеномика и анализ цен FANC (FANC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FANC (FANC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,29M $ 6,29M $ 6,29M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,32B $ 1,32B $ 1,32B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,54M $ 9,54M $ 9,54M Исторический максимум: $ 7,499 $ 7,499 $ 7,499 Исторический минимум: $ 0,00315495771500025 $ 0,00315495771500025 $ 0,00315495771500025 Текущая цена: $ 0,004772 $ 0,004772 $ 0,004772 Узнайте больше о цене FANC (FANC)

Токеномика FANC (FANC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FANC (FANC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FANC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FANC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FANC, изучите текущую цену FANC!

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