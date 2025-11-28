$FACY – это токен платформы Facticity, принадлежащей AI Seer и предназначенной для проверки фактов, который используется для вознаграждения сообщества. Платформа привлекает около 3 000 активных пользователей в неделю, включая исследовательские и правительственные организации. Ее бот @ArAIstotle специализируется на проверке фактов в пространстве Web3. С 9 сентября 16,7% токенов будут разблокированы и распределены на основе баллов, которые можно заработать, удерживая $FACY, взаимодействуя с ботом или предоставляя правильную информацию.