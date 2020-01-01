Токеномика Exverse (EXVG) Откройте для себя ключевую информацию о Exverse (EXVG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Exverse (EXVG) Exverse - это новый бесплатный шутер с искусственным интеллектом, который подарит игрокам непревзойденный и захватывающий игровой опыт. С его сложной кастомизацией мира, историей и новыми системами геймплея, построенными на движке Unreal Engine 5. Вселенная Exverse включает в себя три отдельные планеты, каждая из которых предлагает игрокам уникальные возможности для исследования. Игроки смогут владеть, торговать, продавать и сдавать в аренду свои внутриигровые активы через наш внутриигровой рынок. Официальный сайт: https://exv.io/ Whitepaper: https://litepaper.exverse.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63 Купить EXVG сейчас!

Токеномика и анализ цен Exverse (EXVG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Exverse (EXVG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 133,43K $ 133,43K $ 133,43K Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 32,16M $ 32,16M $ 32,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Исторический максимум: $ 0,44607 $ 0,44607 $ 0,44607 Исторический минимум: $ 0,003097718623845186 $ 0,003097718623845186 $ 0,003097718623845186 Текущая цена: $ 0,004149 $ 0,004149 $ 0,004149 Узнайте больше о цене Exverse (EXVG)

Токеномика Exverse (EXVG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Exverse (EXVG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EXVG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EXVG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXVG, изучите текущую цену EXVG!

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