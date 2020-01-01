Токеномика Exverse (EXVG)

Токеномика Exverse (EXVG)

Откройте для себя ключевую информацию о Exverse (EXVG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Exverse (EXVG)

Exverse - это новый бесплатный шутер с искусственным интеллектом, который подарит игрокам непревзойденный и захватывающий игровой опыт. С его сложной кастомизацией мира, историей и новыми системами геймплея, построенными на движке Unreal Engine 5. Вселенная Exverse включает в себя три отдельные планеты, каждая из которых предлагает игрокам уникальные возможности для исследования. Игроки смогут владеть, торговать, продавать и сдавать в аренду свои внутриигровые активы через наш внутриигровой рынок.

Официальный сайт:
https://exv.io/
Whitepaper:
https://litepaper.exverse.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63

Токеномика и анализ цен Exverse (EXVG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Exverse (EXVG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 133,43K
$ 133,43K$ 133,43K
Общее предложение:
$ 400,00M
$ 400,00M$ 400,00M
Оборотное предложение:
$ 32,16M
$ 32,16M$ 32,16M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,66M
$ 1,66M$ 1,66M
Исторический максимум:
$ 0,44607
$ 0,44607$ 0,44607
Исторический минимум:
$ 0,003097718623845186
$ 0,003097718623845186$ 0,003097718623845186
Текущая цена:
$ 0,004149
$ 0,004149$ 0,004149

Токеномика Exverse (EXVG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Exverse (EXVG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EXVG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EXVG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXVG, изучите текущую цену EXVG!

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История цены Exverse (EXVG)

Анализ истории цены EXVG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.