Токеномика Eclipse (ES)

Откройте для себя ключевую информацию о Eclipse (ES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:49:36 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Eclipse (ES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eclipse (ES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,19M
$ 17,19M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 150,00M
$ 150,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 114,60M
$ 114,60M
Исторический максимум:
$ 0,875
$ 0,875
Исторический минимум:
$ 0,11136289923009104
$ 0,11136289923009104
Текущая цена:
$ 0,1146
$ 0,1146

Информация о Eclipse (ES)

Eclipse – это L2 на Ethereum, построенный с использованием виртуальной машины Solana.

Официальный сайт:
https://www.eclipse.xyz/
Whitepaper:
https://github.com/Eclipse-Laboratories-Inc/docs/blob/main/Eclipse_Performance_Thesis_v_0.9.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/BqPqrrQuoQXFGGEAEMnPmDgZ6RWQCajWnY3V6Yp4DZWP

Токеномика Eclipse (ES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Eclipse (ES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ES, изучите текущую цену ES!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

