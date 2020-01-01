Токеномика Equilibria Finance (EQB) Откройте для себя ключевую информацию о Equilibria Finance (EQB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Equilibria Finance (EQB) Equilibria — первый усилитель доходности Pendle. Он разработан и усовершенствован для Pendle. Equilibria также является членом создания NGAD. Официальный сайт: https://equilibria.fi Whitepaper: https://docs.equilibria.fi Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B Купить EQB сейчас!

Токеномика и анализ цен Equilibria Finance (EQB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Equilibria Finance (EQB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,62M $ 14,62M $ 14,62M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 33,85M $ 33,85M $ 33,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,18M $ 43,18M $ 43,18M Исторический максимум: $ 2,4854 $ 2,4854 $ 2,4854 Исторический минимум: $ 0,010829351961722994 $ 0,010829351961722994 $ 0,010829351961722994 Текущая цена: $ 0,4318 $ 0,4318 $ 0,4318 Узнайте больше о цене Equilibria Finance (EQB)

Токеномика Equilibria Finance (EQB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Equilibria Finance (EQB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EQB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EQB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EQB, изучите текущую цену EQB!

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