Токеномика и анализ цен EtherFloki (EFLOKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EtherFloki (EFLOKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00B $ 500,00B $ 500,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 268,80K $ 268,80K $ 268,80K Исторический максимум: $ 0,00001377 $ 0,00001377 $ 0,00001377 Исторический минимум: $ 0,000000261837786637 $ 0,000000261837786637 $ 0,000000261837786637 Текущая цена: $ 0,0000002688 $ 0,0000002688 $ 0,0000002688

Информация о EtherFloki (EFLOKI) Join the Bored Dog Club's epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let's pillage the charts! Официальный сайт: https://www.etherfloki.io/ Whitepaper: https://whitepaper.etherfloki.io/tokenomics Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xcf07d861eb77a0e4c0fd68d7d95ca929a4d56a2e

Токеномика EtherFloki (EFLOKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EtherFloki (EFLOKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EFLOKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EFLOKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EFLOKI, изучите текущую цену EFLOKI!

Как купить EFLOKI Заинтересованы в добавлении EtherFloki (EFLOKI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки EFLOKI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. История цены EtherFloki (EFLOKI) Анализ истории цены EFLOKI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены EFLOKI Хотите узнать, куда может двигаться EFLOKI? Наша страница прогноза цены EFLOKI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

