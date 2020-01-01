Токеномика Edelcoin (EDLC) Откройте для себя ключевую информацию о Edelcoin (EDLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Edelcoin (EDLC) Edelcoin, платежный стейбл-токен, подкрепленный корзиной редких и промышленных металлов. Официальный сайт: https://edelcoin.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xC47ef9B19c3e29317a50F5fBE594EbA361dadA4A Купить EDLC сейчас!

Токеномика и анализ цен Edelcoin (EDLC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Edelcoin (EDLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,52B $ 5,52B $ 5,52B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,21B $ 17,21B $ 17,21B Исторический максимум: $ 199,9876 $ 199,9876 $ 199,9876 Исторический минимум: $ 0,008241646516933852 $ 0,008241646516933852 $ 0,008241646516933852 Текущая цена: $ 3,1188 $ 3,1188 $ 3,1188 Узнайте больше о цене Edelcoin (EDLC)

Токеномика Edelcoin (EDLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Edelcoin (EDLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EDLC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EDLC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDLC, изучите текущую цену EDLC!

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