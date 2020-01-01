Токеномика LayerEdge (EDGEN) Откройте для себя ключевую информацию о LayerEdge (EDGEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LayerEdge (EDGEN) LayerEdge создает первый в мире верификационный уровень zk, работающий под управлением людей, – edgenOS. Имея более 1 миллиона пользователей, мы демократизируем верификацию блокчейна, используя при этом непревзойденную основу безопасности Bitcoin. Официальный сайт: https://www.layeredge.io Whitepaper: https://github.com/Layer-Edge/Whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xAa9806c938836627Ed1a41Ae871c7E1889AE02Ca Купить EDGEN сейчас!

Токеномика и анализ цен LayerEdge (EDGEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LayerEdge (EDGEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 176,00M $ 176,00M $ 176,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,00M $ 8,00M $ 8,00M Исторический максимум: $ 0,04498 $ 0,04498 $ 0,04498 Исторический минимум: $ 0,007236420519440701 $ 0,007236420519440701 $ 0,007236420519440701 Текущая цена: $ 0,007998 $ 0,007998 $ 0,007998 Узнайте больше о цене LayerEdge (EDGEN)

Токеномика LayerEdge (EDGEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LayerEdge (EDGEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EDGEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EDGEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDGEN, изучите текущую цену EDGEN!

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