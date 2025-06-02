EDGEN

LayerEdge создает первый в мире верификационный уровень zk, работающий под управлением людей, – edgenOS. Имея более 1 миллиона пользователей, мы демократизируем верификацию блокчейна, используя при этом непревзойденную основу безопасности Bitcoin.

Название криптовалютыEDGEN

МестоNo.1785

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)2.19%

Оборотное предложение176,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.176%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.0252839382104077,2025-06-02

Наименьшая цена0.009041380374616857,2025-06-19

Публичный блокчейнETH

ВведениеLayerEdge создает первый в мире верификационный уровень zk, работающий под управлением людей, – edgenOS. Имея более 1 миллиона пользователей, мы демократизируем верификацию блокчейна, используя при этом непревзойденную основу безопасности Bitcoin.

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