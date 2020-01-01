Токеномика EARN M Rewards (EARNM) Откройте для себя ключевую информацию о EARN M Rewards (EARNM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EARN M Rewards (EARNM) Экосистема лояльности EARNM – это экосистема, ориентированная на заработок, которая позволяет участникам Web2/Web3 из всех социально-экономических слоев находить новые и ценные способы роста и процветания. Превращая смартфон в EarnPhone, $EARNM предоставляет пользователям дополнительные источники дохода для выполнения повседневных задач. Неважно, слушаете ли вы музыку или торгуете криптовалютами – $EARNM позволяет легко зарабатывать, используя свой телефон. Официальный сайт: https://www.earnm.com/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E Купить EARNM сейчас!

Токеномика и анализ цен EARN M Rewards (EARNM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EARN M Rewards (EARNM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,87M $ 4,87M $ 4,87M Исторический максимум: $ 0,06729 $ 0,06729 $ 0,06729 Исторический минимум: $ 0,000965396436828768 $ 0,000965396436828768 $ 0,000965396436828768 Текущая цена: $ 0,000974 $ 0,000974 $ 0,000974 Узнайте больше о цене EARN M Rewards (EARNM)

Токеномика EARN M Rewards (EARNM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EARN M Rewards (EARNM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EARNM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EARNM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EARNM, изучите текущую цену EARNM!

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