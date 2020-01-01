Токеномика EARN M Rewards (EARNM)

Токеномика EARN M Rewards (EARNM)

Откройте для себя ключевую информацию о EARN M Rewards (EARNM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о EARN M Rewards (EARNM)

Экосистема лояльности EARNM – это экосистема, ориентированная на заработок, которая позволяет участникам Web2/Web3 из всех социально-экономических слоев находить новые и ценные способы роста и процветания. Превращая смартфон в EarnPhone, $EARNM предоставляет пользователям дополнительные источники дохода для выполнения повседневных задач. Неважно, слушаете ли вы музыку или торгуете криптовалютами – $EARNM позволяет легко зарабатывать, используя свой телефон.

Официальный сайт:
https://www.earnm.com/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E

Токеномика и анализ цен EARN M Rewards (EARNM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EARN M Rewards (EARNM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,87M
$ 4,87M$ 4,87M
Исторический максимум:
$ 0,06729
$ 0,06729$ 0,06729
Исторический минимум:
$ 0,000965396436828768
$ 0,000965396436828768$ 0,000965396436828768
Текущая цена:
$ 0,000974
$ 0,000974$ 0,000974

Токеномика EARN M Rewards (EARNM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EARN M Rewards (EARNM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EARNM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EARNM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EARNM, изучите текущую цену EARNM!

Как купить EARNM

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История цены EARN M Rewards (EARNM)

Анализ истории цены EARNM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены EARNM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.