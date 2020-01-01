Токеномика Dypius (DYP) Откройте для себя ключевую информацию о Dypius (DYP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dypius (DYP) Протокол доходности DeFi (DYP) — это уникальная платформа, которая предлагает решения для фарминга, стейкинг, NFT и позволяет пользователям использовать передовые торговые инструменты DYP. Официальный сайт: https://dypius.com/ Whitepaper: https://dyp.finance/about Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3 Купить DYP сейчас!

Токеномика и анализ цен Dypius (DYP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dypius (DYP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 156,32M $ 156,32M $ 156,32M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,5498 $ 0,5498 $ 0,5498 Исторический минимум: $ 0,004530729626460231 $ 0,004530729626460231 $ 0,004530729626460231 Текущая цена: $ 0,00767 $ 0,00767 $ 0,00767 Узнайте больше о цене Dypius (DYP)

Токеномика Dypius (DYP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dypius (DYP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DYP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DYP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DYP, изучите текущую цену DYP!

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