Токеномика DYNACHAIN (DYNA) Откройте для себя ключевую информацию о DYNACHAIN (DYNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DYNACHAIN (DYNA) DynaChain – это платформа Health-Fi, которая использует технологию блокчейн для вознаграждения пользователей за здоровый образ жизни. Она ориентирована на людей, которые заботятся о своем здоровье и заинтересованы в преимуществах интеграции здорового образа жизни с цифровыми финансами. Официальный сайт: https://dynachain.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4 Купить DYNA сейчас!

Токеномика и анализ цен DYNACHAIN (DYNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DYNACHAIN (DYNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,77M $ 3,77M $ 3,77M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 91,64M $ 91,64M $ 91,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,58M $ 20,58M $ 20,58M Исторический максимум: $ 4,23 $ 4,23 $ 4,23 Исторический минимум: $ 0,04063908344680659 $ 0,04063908344680659 $ 0,04063908344680659 Текущая цена: $ 0,041155 $ 0,041155 $ 0,041155 Узнайте больше о цене DYNACHAIN (DYNA)

Токеномика DYNACHAIN (DYNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DYNACHAIN (DYNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DYNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DYNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DYNA, изучите текущую цену DYNA!

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