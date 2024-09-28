Токеномика DYNACHAIN (DYNA)

Токеномика DYNACHAIN (DYNA)

Откройте для себя ключевую информацию о DYNACHAIN (DYNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DYNACHAIN (DYNA)

DynaChain – это платформа Health-Fi, которая использует технологию блокчейн для вознаграждения пользователей за здоровый образ жизни. Она ориентирована на людей, которые заботятся о своем здоровье и заинтересованы в преимуществах интеграции здорового образа жизни с цифровыми финансами.

Официальный сайт:
https://dynachain.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/htyn99859awizmea
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4

Токеномика и анализ цен DYNACHAIN (DYNA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DYNACHAIN (DYNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,77M
$ 3,77M$ 3,77M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 91,64M
$ 91,64M$ 91,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 20,58M
$ 20,58M$ 20,58M
Исторический максимум:
$ 4,23
$ 4,23$ 4,23
Исторический минимум:
$ 0,04063908344680659
$ 0,04063908344680659$ 0,04063908344680659
Текущая цена:
$ 0,041155
$ 0,041155$ 0,041155

Токеномика DYNACHAIN (DYNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DYNACHAIN (DYNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DYNA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DYNA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DYNA, изучите текущую цену DYNA!

Как купить DYNA

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История цены DYNACHAIN (DYNA)

Анализ истории цены DYNA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.