Токеномика Dreams Quest (DREAMS) Откройте для себя ключевую информацию о Dreams Quest (DREAMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dreams Quest (DREAMS) Dreams Quest - многопрофильная компания в сфере медиа и развлечений, разрабатывающая ролевую мобильную игру с открытым миром, приключенческую, разработанную Shakiti Studios, дочерней компанией Dreams Quest. Официальный сайт: https://dreams.quest Whitepaper: https://dreamsquest.fandom.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 Купить DREAMS сейчас!

Токеномика и анализ цен Dreams Quest (DREAMS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dreams Quest (DREAMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 315,79K $ 315,79K $ 315,79K Общее предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Оборотное предложение: $ 1,56B $ 1,56B $ 1,56B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 807,60K $ 807,60K $ 807,60K Исторический максимум: $ 0,00398 $ 0,00398 $ 0,00398 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0002019 $ 0,0002019 $ 0,0002019 Узнайте больше о цене Dreams Quest (DREAMS)

Токеномика Dreams Quest (DREAMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dreams Quest (DREAMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DREAMS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DREAMS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DREAMS, изучите текущую цену DREAMS!

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