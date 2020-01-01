Токеномика Salamanca (DON) Откройте для себя ключевую информацию о Salamanca (DON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Salamanca (DON) Вдохновлен семейным картелем Salamanca из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Этот токен не просто для смеха – он призван доминировать в пространстве мемкоинов на Binance Smart Chain. Официальный сайт: https://salamanca.club/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x42fE1937E1db4F11509e9f7FdD97048BD8d04444 Купить DON сейчас!

Токеномика и анализ цен Salamanca (DON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Salamanca (DON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 834,00K $ 834,00K $ 834,00K Исторический максимум: $ 0,0085 $ 0,0085 $ 0,0085 Исторический минимум: $ 0,000251101844091802 $ 0,000251101844091802 $ 0,000251101844091802 Текущая цена: $ 0,000834 $ 0,000834 $ 0,000834 Узнайте больше о цене Salamanca (DON)

Токеномика Salamanca (DON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Salamanca (DON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DON, изучите текущую цену DON!

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История цены Salamanca (DON) Анализ истории цены DON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DON прямо сейчас!

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