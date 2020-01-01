Токеномика DOGE (DOGEGOV) Откройте для себя ключевую информацию о DOGE (DOGEGOV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGE (DOGEGOV) Department Of Government Efficiency (DOGE) – это мемкоин-сообщество, которое привносит осведомленность и юмор в подотчетность правительства. Официальный сайт: https://www.dogegov.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1121AcC14c63f3C872BFcA497d10926A6098AAc5 Купить DOGEGOV сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGE (DOGEGOV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGE (DOGEGOV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,02M $ 10,02M $ 10,02M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 979,12M $ 979,12M $ 979,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,23M $ 10,23M $ 10,23M Исторический максимум: $ 0,706 $ 0,706 $ 0,706 Исторический минимум: $ 0,000028823847184381 $ 0,000028823847184381 $ 0,000028823847184381 Текущая цена: $ 0,010231 $ 0,010231 $ 0,010231 Узнайте больше о цене DOGE (DOGEGOV)

Токеномика DOGE (DOGEGOV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGE (DOGEGOV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGEGOV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGEGOV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGEGOV, изучите текущую цену DOGEGOV!

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