Токеномика Donablock (DOBO) Откройте для себя ключевую информацию о Donablock (DOBO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Donablock (DOBO) Dona Box for Dona Block Foundation - одна из самых активных в мире платформ для привлечения средств, сотрудничающая с благотворительными организациями, чтобы помочь им достичь своих целей по сбору средств. Каждый раз, когда человек покупает или продает в магазине, он также может поддержать наиболее важные для него цели, а 100 % собранных средств направляются в целевые благотворительные организации. Официальный сайт: https://www.dona-box.com/ Whitepaper: https://wpen.donablock.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x04088B85AB27F247c76e3ADbF787f5a51E3470B6 Купить DOBO сейчас!

Токеномика и анализ цен Donablock (DOBO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Donablock (DOBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,322 $ 0,322 $ 0,322 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0514 $ 0,0514 $ 0,0514 Узнайте больше о цене Donablock (DOBO)

Токеномика Donablock (DOBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Donablock (DOBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOBO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOBO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOBO, изучите текущую цену DOBO!

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