Токеномика Dohrnii (DHN) Откройте для себя ключевую информацию о Dohrnii (DHN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dohrnii (DHN) Dohrnii – это криптовалютная образовательная платформа нового поколения, созданная для расширения возможностей инвесторов с помощью интерактивного и игрового обучения. Академия Dohrnii предлагает структурированные курсы, подготовленные экспертами, которые знакомят пользователей с различными аспектами технологии блокчейн, торговых стратегий, управления рисками и децентрализованных финансов (DeFi). Используя систему “Учись и зарабатывай" (Learn-to-Earn), Dohrnii стимулирует вовлеченность пользователей, вознаграждая их токенами $DHN по мере прохождения уроков, выполнения тестов и участия в испытаниях. Официальный сайт: https://dohrnii.io/ Whitepaper: https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244 Купить DHN сейчас!

Токеномика и анализ цен Dohrnii (DHN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dohrnii (DHN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,29M $ 67,29M $ 67,29M Общее предложение: $ 372,00M $ 372,00M $ 372,00M Оборотное предложение: $ 17,08M $ 17,08M $ 17,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,47B $ 1,47B $ 1,47B Исторический максимум: $ 60 $ 60 $ 60 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 3,941 $ 3,941 $ 3,941 Узнайте больше о цене Dohrnii (DHN)

Токеномика Dohrnii (DHN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dohrnii (DHN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DHN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DHN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DHN, изучите текущую цену DHN!

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