Токеномика Dohrnii (DHN)

Токеномика Dohrnii (DHN)

Откройте для себя ключевую информацию о Dohrnii (DHN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dohrnii (DHN)

Dohrnii – это криптовалютная образовательная платформа нового поколения, созданная для расширения возможностей инвесторов с помощью интерактивного и игрового обучения. Академия Dohrnii предлагает структурированные курсы, подготовленные экспертами, которые знакомят пользователей с различными аспектами технологии блокчейн, торговых стратегий, управления рисками и децентрализованных финансов (DeFi). Используя систему “Учись и зарабатывай" (Learn-to-Earn), Dohrnii стимулирует вовлеченность пользователей, вознаграждая их токенами $DHN по мере прохождения уроков, выполнения тестов и участия в испытаниях.

Официальный сайт:
https://dohrnii.io/
Whitepaper:
https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244

Токеномика и анализ цен Dohrnii (DHN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dohrnii (DHN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 67,29M
$ 67,29M$ 67,29M
Общее предложение:
$ 372,00M
$ 372,00M$ 372,00M
Оборотное предложение:
$ 17,08M
$ 17,08M$ 17,08M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,47B
$ 1,47B$ 1,47B
Исторический максимум:
$ 60
$ 60$ 60
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 3,941
$ 3,941$ 3,941

Токеномика Dohrnii (DHN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dohrnii (DHN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DHN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DHN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DHN, изучите текущую цену DHN!

Как купить DHN

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История цены Dohrnii (DHN)

Анализ истории цены DHN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.