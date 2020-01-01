Токеномика DecideAI (DCD) Откройте для себя ключевую информацию о DecideAI (DCD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DecideAI (DCD) DecideAI – это передовая децентрализованная экосистема, призванная изменить ландшафт больших языковых моделей (LLM) за счет приоритета качества, сотрудничества и ответственности. Наша экосистема состоит из трех основных компонентов: Decide Protocol – прозрачная платформа обучения, которая координирует работу человеческого и искусственного интеллекта для улучшения специализированных LLM; Decide ID – уникальная система верификации, обеспечивающая высокое качество предоставляемых данных; и Decide Cortex – платформа с открытым исходным кодом для доступа и обмена предварительно обученными LLM и проверенными наборами данных. Используя технологию блокчейн для обеспечения конфиденциальности и прозрачности, DecideAI демократизирует доступ к ресурсам ИИ и вознаграждает участников, устанавливая новый отраслевой стандарт для сотрудничества с открытым исходным кодом. Официальный сайт: https://decideai.xyz/ Whitepaper: https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions Купить DCD сейчас!

Токеномика и анализ цен DecideAI (DCD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DecideAI (DCD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,39M $ 5,39M $ 5,39M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 488,68M $ 488,68M $ 488,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,02M $ 11,02M $ 11,02M Исторический максимум: $ 0,11092 $ 0,11092 $ 0,11092 Исторический минимум: $ 0,004780263065190912 $ 0,004780263065190912 $ 0,004780263065190912 Текущая цена: $ 0,01102 $ 0,01102 $ 0,01102 Узнайте больше о цене DecideAI (DCD)

Токеномика DecideAI (DCD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DecideAI (DCD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DCD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DCD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCD, изучите текущую цену DCD!

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