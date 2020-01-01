Токеномика DecideAI (DCD)

Токеномика DecideAI (DCD)

Откройте для себя ключевую информацию о DecideAI (DCD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DecideAI (DCD)

DecideAI – это передовая децентрализованная экосистема, призванная изменить ландшафт больших языковых моделей (LLM) за счет приоритета качества, сотрудничества и ответственности. Наша экосистема состоит из трех основных компонентов: Decide Protocol – прозрачная платформа обучения, которая координирует работу человеческого и искусственного интеллекта для улучшения специализированных LLM; Decide ID – уникальная система верификации, обеспечивающая высокое качество предоставляемых данных; и Decide Cortex – платформа с открытым исходным кодом для доступа и обмена предварительно обученными LLM и проверенными наборами данных. Используя технологию блокчейн для обеспечения конфиденциальности и прозрачности, DecideAI демократизирует доступ к ресурсам ИИ и вознаграждает участников, устанавливая новый отраслевой стандарт для сотрудничества с открытым исходным кодом.

Официальный сайт:
https://decideai.xyz/
Whitepaper:
https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions

Токеномика и анализ цен DecideAI (DCD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DecideAI (DCD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,39M
$ 5,39M$ 5,39M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 488,68M
$ 488,68M$ 488,68M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,02M
$ 11,02M$ 11,02M
Исторический максимум:
$ 0,11092
$ 0,11092$ 0,11092
Исторический минимум:
$ 0,004780263065190912
$ 0,004780263065190912$ 0,004780263065190912
Текущая цена:
$ 0,01102
$ 0,01102$ 0,01102

Токеномика DecideAI (DCD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DecideAI (DCD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DCD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DCD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCD, изучите текущую цену DCD!

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История цены DecideAI (DCD)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.