Токеномика DAR Open Network (D)

Токеномика DAR Open Network (D)

Откройте для себя ключевую информацию о DAR Open Network (D), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DAR Open Network (D)

Официальный сайт:
https://www.dalarnia.com/
Whitepaper:
https://dar-open-network.gitbook.io/dar-open-network-litepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x33b481CbBF3c24f2B3184Ee7Cb02dAAD1C4F49A8

Токеномика и анализ цен DAR Open Network (D)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DAR Open Network (D), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,71M
$ 19,71M$ 19,71M
Общее предложение:
$ 800,00M
$ 800,00M$ 800,00M
Оборотное предложение:
$ 647,87M
$ 647,87M$ 647,87M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 24,34M
$ 24,34M$ 24,34M
Исторический максимум:
$ 0,196
$ 0,196$ 0,196
Исторический минимум:
$ 0,02627674600840523
$ 0,02627674600840523$ 0,02627674600840523
Текущая цена:
$ 0,03043
$ 0,03043$ 0,03043

Токеномика DAR Open Network (D): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DAR Open Network (D) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов D, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов D.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой D, изучите текущую цену D!

Как купить D

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История цены DAR Open Network (D)

Анализ истории цены D помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены D

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.