Токеномика DAR Open Network (D) Откройте для себя ключевую информацию о DAR Open Network (D), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DAR Open Network (D) Официальный сайт: https://www.dalarnia.com/ Whitepaper: https://dar-open-network.gitbook.io/dar-open-network-litepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x33b481CbBF3c24f2B3184Ee7Cb02dAAD1C4F49A8 Купить D сейчас!

Токеномика и анализ цен DAR Open Network (D) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DAR Open Network (D), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,71M $ 19,71M $ 19,71M Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: $ 647,87M $ 647,87M $ 647,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,34M $ 24,34M $ 24,34M Исторический максимум: $ 0,196 $ 0,196 $ 0,196 Исторический минимум: $ 0,02627674600840523 $ 0,02627674600840523 $ 0,02627674600840523 Текущая цена: $ 0,03043 $ 0,03043 $ 0,03043 Узнайте больше о цене DAR Open Network (D)

Токеномика DAR Open Network (D): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DAR Open Network (D) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов D, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов D. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой D, изучите текущую цену D!

Как купить D Заинтересованы в добавлении DAR Open Network (D) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки D, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить D на MEXC прямо сейчас!

История цены DAR Open Network (D) Анализ истории цены D помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены D прямо сейчас!

Прогноз цены D Хотите узнать, куда может двигаться D? Наша страница прогноза цены D объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена D прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!