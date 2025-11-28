Contentos – это децентрализованная глобальная экосистема контента, которая революционизирует создание, проверку и распространение контента с помощью технологии блокчейн. В основе Contentos лежит COS.TV, видеоплатформа Web3, которая легко интегрируется с основной сетью Contentos. COS.TV может похвастаться активным сообществом, насчитывающим более 1 миллиона активных пользователей по всему миру, и дает возможность создателям контента минтить NFT своих видео, зарабатывать вознаграждения и напрямую взаимодействовать со своими преданными подписчиками.