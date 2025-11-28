Токеномика Contentos (COS)

Откройте для себя ключевую информацию о Contentos (COS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:55:20 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Contentos (COS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Contentos (COS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 9,90B
$ 9,90B$ 9,90B
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,59M
$ 15,59M$ 15,59M
Исторический максимум:
$ 0,003756
$ 0,003756$ 0,003756
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,001575
$ 0,001575$ 0,001575

Информация о Contentos (COS)

Contentos – это децентрализованная глобальная экосистема контента, которая революционизирует создание, проверку и распространение контента с помощью технологии блокчейн. В основе Contentos лежит COS.TV, видеоплатформа Web3, которая легко интегрируется с основной сетью Contentos. COS.TV может похвастаться активным сообществом, насчитывающим более 1 миллиона активных пользователей по всему миру, и дает возможность создателям контента минтить NFT своих видео, зарабатывать вознаграждения и напрямую взаимодействовать со своими преданными подписчиками.

Официальный сайт:
https://www.contentos.io/
Whitepaper:
https://www.contentos.io/#section-group-sgNsgLSB5u1RZkPxx3ykh9-1
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x589891a198195061cb8ad1a75357a3b7dbadd7bc

Токеномика Contentos (COS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Contentos (COS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COS, изучите текущую цену COS!

Как купить COS

Заинтересованы в добавлении Contentos (COS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки COS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Contentos (COS)

Анализ истории цены COS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены COS

Хотите узнать, куда может двигаться COS? Наша страница прогноза цены COS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

