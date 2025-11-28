Что такое CORL

Токеномика Coral Finance (CORL) Откройте для себя ключевую информацию о Coral Finance (CORL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Coral Finance (CORL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coral Finance (CORL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 777,71K $ 777,71K $ 777,71K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 232,36M $ 232,36M $ 232,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,35M $ 3,35M $ 3,35M Исторический максимум: $ 0,1496 $ 0,1496 $ 0,1496 Исторический минимум: $ 0,002580971549309947 $ 0,002580971549309947 $ 0,002580971549309947 Текущая цена: $ 0,003347 $ 0,003347 $ 0,003347 Узнайте больше о цене Coral Finance (CORL) Купить CORL сейчас!

Информация о Coral Finance (CORL) Официальный сайт: https://www.coraldex.finance/ Whitepaper: https://coral-finance.gitbook.io/coralfinance/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xfD9A3f94Bec6B08711D90FF69CBBa42fac96B45A

Токеномика Coral Finance (CORL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coral Finance (CORL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CORL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CORL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CORL, изучите текущую цену CORL!

Как купить CORL Заинтересованы в добавлении Coral Finance (CORL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CORL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CORL на MEXC прямо сейчас! История цены Coral Finance (CORL) Анализ истории цены CORL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CORL прямо сейчас! Прогноз цены CORL Хотите узнать, куда может двигаться CORL? Наша страница прогноза цены CORL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CORL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!