Токеномика Clashub (CLASHUB) Откройте для себя ключевую информацию о Clashub (CLASHUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Clashub (CLASHUB) Clashub - это карточная игра NFT, которая может предложить систему "играй и зарабатывай" в своей экономике токенов для всех запущенных или готовящихся к запуску коллекций NFT. Алгоритм Clashub преобразует NFT, принадлежащие игрокам, в игральные карты, которые могут быть использованы в Clashub, если NFT принадлежат к одобренной коллекции. Игроки, используя эти карты, сражаются с противниками и могут зарабатывать токены CLASH. Официальный сайт: https://clashub.io/ Whitepaper: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15 Купить CLASHUB сейчас!

Токеномика и анализ цен Clashub (CLASHUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Clashub (CLASHUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 861,30K $ 861,30K $ 861,30K Исторический максимум: $ 0,025 $ 0,025 $ 0,025 Исторический минимум: $ 0,000536016054711468 $ 0,000536016054711468 $ 0,000536016054711468 Текущая цена: $ 0,000957 $ 0,000957 $ 0,000957 Узнайте больше о цене Clashub (CLASHUB)

Токеномика Clashub (CLASHUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Clashub (CLASHUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLASHUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLASHUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLASHUB, изучите текущую цену CLASHUB!

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