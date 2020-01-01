Токеномика Cockfight Network (CFN)

Токеномика Cockfight Network (CFN)

Откройте для себя ключевую информацию о Cockfight Network (CFN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cockfight Network (CFN)

Система игры и ставок на платформе Cockfight Network призвана решить проблемы существующих петушиных боев и обеспечить прозрачную и безопасную среду игры и ставок. Эта система обеспечивает прозрачность ставок с помощью технологии блокчейн, а пользователи получают вознаграждение по результатам ставок.

Официальный сайт:
https://www.cf-n.io/en
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB

Токеномика и анализ цен Cockfight Network (CFN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cockfight Network (CFN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 139,50M
$ 139,50M$ 139,50M
Исторический максимум:
$ 2,7
$ 2,7$ 2,7
Исторический минимум:
$ 0,08010316352274265
$ 0,08010316352274265$ 0,08010316352274265
Текущая цена:
$ 0,1395
$ 0,1395$ 0,1395

Токеномика Cockfight Network (CFN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cockfight Network (CFN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CFN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CFN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CFN, изучите текущую цену CFN!

Как купить CFN

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История цены Cockfight Network (CFN)

Анализ истории цены CFN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CFN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.