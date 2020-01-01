Токеномика Cockfight Network (CFN) Откройте для себя ключевую информацию о Cockfight Network (CFN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cockfight Network (CFN) Система игры и ставок на платформе Cockfight Network призвана решить проблемы существующих петушиных боев и обеспечить прозрачную и безопасную среду игры и ставок. Эта система обеспечивает прозрачность ставок с помощью технологии блокчейн, а пользователи получают вознаграждение по результатам ставок. Официальный сайт: https://www.cf-n.io/en Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB Купить CFN сейчас!

Токеномика и анализ цен Cockfight Network (CFN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cockfight Network (CFN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 139,50M $ 139,50M $ 139,50M Исторический максимум: $ 2,7 $ 2,7 $ 2,7 Исторический минимум: $ 0,08010316352274265 $ 0,08010316352274265 $ 0,08010316352274265 Текущая цена: $ 0,1395 $ 0,1395 $ 0,1395 Узнайте больше о цене Cockfight Network (CFN)

Токеномика Cockfight Network (CFN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cockfight Network (CFN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CFN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CFN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CFN, изучите текущую цену CFN!

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