Токеномика и анализ цен Whalebit (CES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whalebit (CES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 422,38M $ 422,38M $ 422,38M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 574,01M $ 574,01M $ 574,01M Исторический максимум: $ 6 $ 6 $ 6 Исторический минимум: $ 0,08422316231675472 $ 0,08422316231675472 $ 0,08422316231675472 Текущая цена: $ 1,359 $ 1,359 $ 1,359 Узнайте больше о цене Whalebit (CES) Купить CES сейчас!

Информация о Whalebit (CES) Meta Whale – это экосистема, которая объединяет игры, заработок и виртуальную реальность, предоставляя пользователям возможность играть, зарабатывать и развиваться внутри ее метавселенной. Официальный сайт: https://meta-whale.com/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x1Bdf71EDe1a4777dB1EebE7232BcdA20d6FC1610

Токеномика Whalebit (CES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Whalebit (CES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CES, изучите текущую цену CES!

Как купить CES Заинтересованы в добавлении Whalebit (CES) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CES, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CES на MEXC прямо сейчас! История цены Whalebit (CES) Анализ истории цены CES помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CES прямо сейчас! Прогноз цены CES Хотите узнать, куда может двигаться CES? Наша страница прогноза цены CES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CES прямо сейчас!

