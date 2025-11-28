Токеномика Whalebit (CES)

Токеномика Whalebit (CES)

Откройте для себя ключевую информацию о Whalebit (CES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:54:58 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Whalebit (CES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whalebit (CES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 422,38M
$ 422,38M$ 422,38M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 574,01M
$ 574,01M$ 574,01M
Исторический максимум:
$ 6
$ 6$ 6
Исторический минимум:
$ 0,08422316231675472
$ 0,08422316231675472$ 0,08422316231675472
Текущая цена:
$ 1,359
$ 1,359$ 1,359

Информация о Whalebit (CES)

Meta Whale – это экосистема, которая объединяет игры, заработок и виртуальную реальность, предоставляя пользователям возможность играть, зарабатывать и развиваться внутри ее метавселенной.

Официальный сайт:
https://meta-whale.com/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x1Bdf71EDe1a4777dB1EebE7232BcdA20d6FC1610

Токеномика Whalebit (CES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Whalebit (CES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CES, изучите текущую цену CES!

Как купить CES

Заинтересованы в добавлении Whalebit (CES) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CES, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Whalebit (CES)

Анализ истории цены CES помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CES

Хотите узнать, куда может двигаться CES? Наша страница прогноза цены CES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

