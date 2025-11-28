Что такое CELB

Токеномика CeluvPlay (CELB) Откройте для себя ключевую информацию о CeluvPlay (CELB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен CeluvPlay (CELB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CeluvPlay (CELB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,92K $ 9,92K $ 9,92K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 238,75M $ 238,75M $ 238,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 207,65K $ 207,65K $ 207,65K Исторический максимум: $ 0,00649 $ 0,00649 $ 0,00649 Исторический минимум: $ 0,000042292733030989 $ 0,000042292733030989 $ 0,000042292733030989 Текущая цена: $ 0,00004153 $ 0,00004153 $ 0,00004153 Узнайте больше о цене CeluvPlay (CELB) Купить CELB сейчас!

Информация о CeluvPlay (CELB) Игровой экосистема Web3 на базе искусственного интеллекта, позволяющая пользователям и создателям зарабатывать, взаимодействовать и развиваться в динамичной развлекательной платформе. Игровой экосистема Web3 на базе искусственного интеллекта, позволяющая пользователям и создателям зарабатывать, взаимодействовать и развиваться в динамичной развлекательной платформе. Официальный сайт: https://www.celuvplay.io/ Whitepaper: https://celuvplay.gitbook.io/celuvplay Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xda67fbf4e6fa4bb78f62533b7264e1b13295fdf3

Токеномика CeluvPlay (CELB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CeluvPlay (CELB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CELB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CELB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CELB, изучите текущую цену CELB!

Как купить CELB Заинтересованы в добавлении CeluvPlay (CELB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CELB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CELB на MEXC прямо сейчас! История цены CeluvPlay (CELB) Анализ истории цены CELB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CELB прямо сейчас! Прогноз цены CELB Хотите узнать, куда может двигаться CELB? Наша страница прогноза цены CELB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CELB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!