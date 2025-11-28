Что такое CDL

Токеномика и анализ цен Creditlink (CDL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Creditlink (CDL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,28M $ 49,28M $ 49,28M Исторический максимум: $ 0,1618 $ 0,1618 $ 0,1618 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,04928 $ 0,04928 $ 0,04928 Узнайте больше о цене Creditlink (CDL) Купить CDL сейчас!

Информация о Creditlink (CDL) Creditlink стремится создать основанную на ИИ систему ончейн-верификации личности и кредитного скоринга, продвигая трансформацию финансовых сервисов Web3 в сторону беззалогового и инклюзивного доступа. Официальный сайт: https://creditlink.info/ Whitepaper: https://creditslink.gitbook.io/lightpaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x84575b87395c970F1F48E87d87a8dB36Ed653716

Токеномика Creditlink (CDL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Creditlink (CDL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CDL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CDL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDL, изучите текущую цену CDL!

