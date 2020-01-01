Токеномика Catboy (CATBOY) Откройте для себя ключевую информацию о Catboy (CATBOY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catboy (CATBOY) Catboy предлагает первое взаимодействие ИИ с NFT. Собирайте и обменивайте уникальные NFT, вдохновленные аниме, с множеством программ вознаграждения. Официальный сайт: https://www.catboy.io/ Whitepaper: https://gitbook.catboy.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xca9b8d6df0729d85dcfc8ef8bb18af1ad1990786 Купить CATBOY сейчас!

Токеномика и анализ цен Catboy (CATBOY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catboy (CATBOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Исторический максимум: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Исторический минимум: $ 0.000000000006174833 $ 0.000000000006174833 $ 0.000000000006174833 Текущая цена: $ 0.00511 $ 0.00511 $ 0.00511 Узнайте больше о цене Catboy (CATBOY)

Токеномика Catboy (CATBOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catboy (CATBOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATBOY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATBOY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATBOY, изучите текущую цену CATBOY!

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