Токеномика CAR (CAR) Откройте для себя ключевую информацию о CAR (CAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CAR (CAR) CAR — это взаимозаменяемый криптоактив, созданный в сети Solana, представляющий официальный мемкоин Центральноафриканской Республики и поддерживаемый президентом Фастином-Аршанжем Туадерой. Официальный сайт: http://car.meme Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump Купить CAR сейчас!

Токеномика и анализ цен CAR (CAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CAR (CAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,52M $ 11,52M $ 11,52M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,52M $ 11,52M $ 11,52M Исторический максимум: $ 0,787 $ 0,787 $ 0,787 Исторический минимум: $ 0,000097292665942939 $ 0,000097292665942939 $ 0,000097292665942939 Текущая цена: $ 0,01152 $ 0,01152 $ 0,01152 Узнайте больше о цене CAR (CAR)

Токеномика CAR (CAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CAR (CAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAR, изучите текущую цену CAR!

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