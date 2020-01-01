Токеномика CAR (CAR)

Токеномика CAR (CAR)

Откройте для себя ключевую информацию о CAR (CAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о CAR (CAR)

CAR — это взаимозаменяемый криптоактив, созданный в сети Solana, представляющий официальный мемкоин Центральноафриканской Республики и поддерживаемый президентом Фастином-Аршанжем Туадерой.

Официальный сайт:
http://car.meme
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump

Токеномика и анализ цен CAR (CAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CAR (CAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,52M
$ 11,52M$ 11,52M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,52M
$ 11,52M$ 11,52M
Исторический максимум:
$ 0,787
$ 0,787$ 0,787
Исторический минимум:
$ 0,000097292665942939
$ 0,000097292665942939$ 0,000097292665942939
Текущая цена:
$ 0,01152
$ 0,01152$ 0,01152

Токеномика CAR (CAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CAR (CAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAR, изучите текущую цену CAR!

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История цены CAR (CAR)

Анализ истории цены CAR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CAR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.