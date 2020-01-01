Токеномика BoxBet (BXBT) Откройте для себя ключевую информацию о BoxBet (BXBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BoxBet (BXBT) BoxBet — это платформа iGaming, которая напрямую подключается к обширной сети Telegram с миллионами пользователей. Платформа предлагает хорошо продуманный и простой интерфейс, позволяющий пользователям начать игру за 60 секунд. Проект был запущен в 2024 году, имеет полную лицензию, поддерживается инвесторами высшего уровня и работает на базе BXBT. Платформа ориентирована на 900 миллионов пользователей Telegram и предлагает простые казино и спортивные ставки с дефляционным токеном и реальными наградами. Официальный сайт: http://www.boxbet.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e Купить BXBT сейчас!

Токеномика и анализ цен BoxBet (BXBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BoxBet (BXBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Исторический максимум: $ 0,09434 $ 0,09434 $ 0,09434 Исторический минимум: $ 0,000147539917865889 $ 0,000147539917865889 $ 0,000147539917865889 Текущая цена: $ 0,01333 $ 0,01333 $ 0,01333 Узнайте больше о цене BoxBet (BXBT)

Токеномика BoxBet (BXBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BoxBet (BXBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BXBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BXBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BXBT, изучите текущую цену BXBT!

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