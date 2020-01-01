Токеномика BoxBet (BXBT)

Токеномика BoxBet (BXBT)

Откройте для себя ключевую информацию о BoxBet (BXBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BoxBet (BXBT)

BoxBet — это платформа iGaming, которая напрямую подключается к обширной сети Telegram с миллионами пользователей. Платформа предлагает хорошо продуманный и простой интерфейс, позволяющий пользователям начать игру за 60 секунд. Проект был запущен в 2024 году, имеет полную лицензию, поддерживается инвесторами высшего уровня и работает на базе BXBT. Платформа ориентирована на 900 миллионов пользователей Telegram и предлагает простые казино и спортивные ставки с дефляционным токеном и реальными наградами.

Официальный сайт:
http://www.boxbet.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e

Токеномика и анализ цен BoxBet (BXBT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BoxBet (BXBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M
Исторический максимум:
$ 0,09434
$ 0,09434$ 0,09434
Исторический минимум:
$ 0,000147539917865889
$ 0,000147539917865889$ 0,000147539917865889
Текущая цена:
$ 0,01333
$ 0,01333$ 0,01333

Токеномика BoxBet (BXBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BoxBet (BXBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BXBT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BXBT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BXBT, изучите текущую цену BXBT!

Как купить BXBT

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История цены BoxBet (BXBT)

Анализ истории цены BXBT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.