Токеномика и анализ цен Burnr (BURNR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Burnr (BURNR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,88 $ 20,88 $ 20,88 Исторический максимум: $ 0,0216 $ 0,0216 $ 0,0216 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000002088 $ 0,00000002088 $ 0,00000002088 Узнайте больше о цене Burnr (BURNR)

Информация о Burnr (BURNR) Burnr дает вам полный контроль над тем, чем вы делитесь: зашифрованные сообщения и файлы, которые исчезают после одного просмотра. Никаких записей. Никаких следов. Только чистая конфиденциальность. Burnr дает вам полный контроль над тем, чем вы делитесь: зашифрованные сообщения и файлы, которые исчезают после одного просмотра. Никаких записей. Никаких следов. Только чистая конфиденциальность. Официальный сайт: https://burnrchat.io Whitepaper: https://docs.burnrchat.io/fundamentals/tokenomics Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x2645544b5f5e52437c4d3A5D451724A2f1e8e715

Токеномика Burnr (BURNR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Burnr (BURNR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BURNR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BURNR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BURNR, изучите текущую цену BURNR!

Как купить BURNR Заинтересованы в добавлении Burnr (BURNR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BURNR, включая кредитные карты, банковые переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. История цены Burnr (BURNR) Анализ истории цены BURNR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены BURNR Хотите узнать, куда может двигаться BURNR? Наша страница прогноза цены BURNR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

