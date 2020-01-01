Токеномика Burger Swap (BURGER) Откройте для себя ключевую информацию о Burger Swap (BURGER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Burger Swap (BURGER) BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Официальный сайт: http://app.burgercities.org/ Whitepaper: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Обозреватель блоков: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Купить BURGER сейчас!

Токеномика и анализ цен Burger Swap (BURGER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Burger Swap (BURGER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 170,98K $ 170,98K $ 170,98K Общее предложение: $ 63,00M $ 63,00M $ 63,00M Оборотное предложение: $ 43,04M $ 43,04M $ 43,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 250,30K $ 250,30K $ 250,30K Исторический максимум: $ 28,9196 $ 28,9196 $ 28,9196 Исторический минимум: $ 0,003701675324831728 $ 0,003701675324831728 $ 0,003701675324831728 Текущая цена: $ 0,003973 $ 0,003973 $ 0,003973 Узнайте больше о цене Burger Swap (BURGER)

Токеномика Burger Swap (BURGER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Burger Swap (BURGER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BURGER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BURGER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BURGER, изучите текущую цену BURGER!

Как купить BURGER Заинтересованы в добавлении Burger Swap (BURGER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BURGER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BURGER на MEXC прямо сейчас!

История цены Burger Swap (BURGER) Анализ истории цены BURGER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BURGER прямо сейчас!

Прогноз цены BURGER Хотите узнать, куда может двигаться BURGER? Наша страница прогноза цены BURGER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BURGER прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!