Токеномика CreatorBuddy (BUDDY) Откройте для себя ключевую информацию о CreatorBuddy (BUDDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CreatorBuddy (BUDDY) $BUDDY – это токен Creator Buddy, контент-платформы на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям создавать вирусные посты, повышать вовлеченность и расширять свое присутствие в X (ранее Twitter). Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/65svCEvM4HdBHXKDxfhjm3yw1A6mKXkdS6HXWXDQTSNA Купить BUDDY сейчас!

Токеномика и анализ цен CreatorBuddy (BUDDY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CreatorBuddy (BUDDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02409 $ 0,02409 $ 0,02409 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001626 $ 0,001626 $ 0,001626 Узнайте больше о цене CreatorBuddy (BUDDY)

Токеномика CreatorBuddy (BUDDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CreatorBuddy (BUDDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUDDY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUDDY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUDDY, изучите текущую цену BUDDY!

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