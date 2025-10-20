Текущая цена Bnb Tiger Inu сегодня составляет 0.000000000005074 USD. Следите за обновлениями цены BNBTIGER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BNBTIGER прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bnb Tiger Inu сегодня составляет 0.000000000005074 USD. Следите за обновлениями цены BNBTIGER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BNBTIGER прямо сейчас на MEXC.

Логотип Bnb Tiger Inu

Bnb Tiger Inu Курс (BNBTIGER)

Текущая цена 1 BNBTIGER в USD:

$0,000000000004983
$0,000000000004983$0,000000000004983
-2,48%1D
USD
График цены Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:40:10 (UTC+8)

Информация о ценах Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,000000000004898
$ 0,000000000004898$ 0,000000000004898
Мин 24Ч
$ 0,000000000005442
$ 0,000000000005442$ 0,000000000005442
Макс 24Ч

$ 0,000000000004898
$ 0,000000000004898$ 0,000000000004898

$ 0,000000000005442
$ 0,000000000005442$ 0,000000000005442

$ 0,000000000011449246
$ 0,000000000011449246$ 0,000000000011449246

$ 0,000000000001738887
$ 0,000000000001738887$ 0,000000000001738887

+2,15%

-2,48%

-17,03%

-17,03%

Текущая цена Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) составляет $ 0,000000000005074. За последние 24 часа BNBTIGER торговался в диапазоне от $ 0,000000000004898 до $ 0,000000000005442, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BNBTIGER за все время составляет $ 0,000000000011449246, а минимальная – $ 0,000000000001738887.

Что касается краткосрочной динамики, BNBTIGER изменился на +2,15% за последний час, на -2,48% за 24 часа и на -17,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

No.3870

$ 2,99M
$ 2,99M$ 2,99M

$ 35,43K
$ 35,43K$ 35,43K

$ 5,07M
$ 5,07M$ 5,07M

588 659,61T
588 659,61T 588 659,61T

1 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 000

588 659 610 002 000 000
588 659 610 002 000 000 588 659 610 002 000 000

58,86%

BSC

Текущая рыночная капитализация Bnb Tiger Inu составляет $ 2,99M, при 24-часовом объеме торгов $ 35,43K. Циркулируещее обращение BNBTIGER составляет 588 659,61T, а общее предложение – 588659610002000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,07M.

История цен Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в USD

Отслеживайте изменения цены Bnb Tiger Inu за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00000000000012672-2,48%
30 дней$ +0,000000000000074+1,48%
60 дней$ +0,000000000000074+1,48%
90 дней$ +0,000000000000074+1,48%
Изменение цены Bnb Tiger Inu сегодня

Сегодня для BNBTIGER зафиксировано изменение $ -0,00000000000012672 (-2,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bnb Tiger Inu за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,000000000000074 (+1,48%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bnb Tiger Inu за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BNBTIGER изменился на $ +0,000000000000074 (+1,48%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bnb Tiger Inu за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,000000000000074 (+1,48%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Просмотеть страницу истории цен Bnb Tiger Inu.

Что такое Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Bnb Tiger Inu. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BNBTIGER, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Bnb Tiger Inu в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Bnb Tiger Inu простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Bnb Tiger Inu (USD)

Сколько будет стоить Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bnb Tiger Inu.

Проверьте прогноз цены Bnb Tiger Inu!

Токеномика Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Понимание токеномики Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BNBTIGER прямо сейчас!

Как купить Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Ищете как купить Bnb Tiger Inu? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Bnb Tiger Inu на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

BNBTIGER на местную валюту

1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в VND
0,00000013352231
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в AUD
A$0,00000000000776322
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в GBP
0,00000000000375476
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в EUR
0,00000000000436364
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в USD
$0,000000000005074
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в MYR
RM0,00000000002141228
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в TRY
0,00000000021300652
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в JPY
¥0,000000000771248
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в ARS
ARS$0,00000000739647128
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в RUB
0,0000000004120088
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в INR
0,00000000044590312
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в IDR
Rp0,00000008456663284
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в PHP
0,0000000002973364
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в EGP
￡E.0,00000000024121796
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BRL
R$0,0000000000273996
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в CAD
C$0,00000000000705286
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BDT
0,00000000061943392
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в NGN
0,00000000741808652
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в COP
$0,0000000197431877
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в ZAR
R.0,00000000008813538
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в UAH
0,0000000002115858
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в TZS
T.Sh.0,00000001259052212
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в VES
Bs0,00000000106554
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в CLP
$0,0000000048203
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в PKR
Rs0,0000000014349272
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в KZT
0,00000000272940608
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в THB
฿0,0000000001661735
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в TWD
NT$0,00000000015622846
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в AED
د.إ0,00000000001862158
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в CHF
Fr0,00000000000400846
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в HKD
HK$0,00000000003942498
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в AMD
֏0,00000000193735468
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в MAD
.د.م0,00000000004683302
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в MXN
$0,00000000009341234
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в SAR
ريال0,0000000000190275
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в ETB
Br0,00000000076079556
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в KES
KSh0,00000000065551006
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в JOD
د.أ0,000000000003597466
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в PLN
0,00000000001846936
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в RON
лв0,00000000002222412
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в SEK
kr0,0000000000476956
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BGN
лв0,00000000000852432
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в HUF
Ft0,00000000170496548
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в CZK
0,00000000010635104
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в KWD
د.ك0,000000000001552644
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в ILS
0,0000000000167442
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BOB
Bs0,00000000003495986
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в AZN
0,0000000000086258
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в TJS
SM0,0000000000466808
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в GEL
0,0000000000136998
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в AOA
Kz0,00000000462530618
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BHD
.د.ب0,000000000001912898
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BMD
$0,000000000005074
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в DKK
kr0,00000000003262582
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в HNL
L0,00000000013309102
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в MUR
0,00000000023101922
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в NAD
$0,0000000000885413
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в NOK
kr0,00000000005063852
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в NZD
$0,00000000000877802
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в PAB
B/.0,000000000005074
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в PGK
K0,0000000000213108
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в QAR
ر.ق0,00000000001841862
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в RSD
дин.0,00000000051232178
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в UZS
soʻm0,00000006113251606
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в ALL
L0,00000000042210606
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в ANG
ƒ0,00000000000908246
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в AWG
ƒ0,0000000000091332
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BBD
$0,000000000010148
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BAM
KM0,00000000000852432
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BIF
Fr0,000000014922634
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BND
$0,00000000000654546
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BSD
$0,000000000005074
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в JMD
$0,00000000081452922
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в KHR
0,0000000204596365
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в KMF
Fr0,000000002151376
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в LAK
0,00000011030434562
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в LKR
රු0,00000000153661016
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в MDL
L0,00000000008635948
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в MGA
Ar0,00000002265175672
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в MOP
P0,00000000004054126
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в MVR
0,0000000000776322
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в MWK
MK0,0000000087785274
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в MZN
MT0,0000000003242286
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в NPR
रु0,00000000071132406
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в PYG
0,000000035984808
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в RWF
Fr0,000000007352226
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в SBD
$0,00000000004175902
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в SCR
0,00000000006936158
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в SRD
$0,00000000020113336
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в SVC
$0,00000000004429602
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в SZL
L0,0000000000885413
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в TMT
m0,00000000001780974
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в TND
د.ت0,000000000014897264
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в TTD
$0,00000000003435098
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в UGX
Sh0,000000017677816
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в XAF
Fr0,00000000286681
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в XCD
$0,0000000000136998
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в XOF
Fr0,00000000286681
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в XPF
Fr0,000000000517548
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BWP
P0,00000000007276116
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в BZD
$0,000000000010148
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в CVE
$0,00000000048208074
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в DJF
Fr0,000000000898098
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в DOP
$0,0000000003219453
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в DZD
د.ج0,00000000066205552
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в FJD
$0,0000000000116702
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в GNF
Fr0,00000004411843
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в GTQ
Q0,00000000003876536
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в GYD
$0,0000000010597049
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) в ISK
kr0,000000000619028

Источники Bnb Tiger Inu

Для более глубокого понимания Bnb Tiger Inu рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Bnb Tiger Inu
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bnb Tiger Inu

Сколько стоит Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) на сегодня?
Актуальная цена BNBTIGER в USD – 0,000000000005074 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BNBTIGER в USD?
Текущая цена BNBTIGER в USD составляет $ 0,000000000005074. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bnb Tiger Inu?
Рыночная капитализация BNBTIGER составляет $ 2,99M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BNBTIGER?
Циркулирующее предложение BNBTIGER составляет 588 659,61T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BNBTIGER?
BNBTIGER достиг максимальной цены (ATH) в 0,000000000011449246 USD.
Какова была минимальная цена BNBTIGER за все время (ATL)?
BNBTIGER достиг минимальной цены (ATL) в 0,000000000001738887 USD.
Каков объем торгов BNBTIGER?
Объем торгов за последние 24 часа для BNBTIGER составляет $ 35,43K USD.
Вырастет ли BNBTIGER в цене в этом году?
BNBTIGER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BNBTIGER для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

