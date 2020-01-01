Токеномика BANANATOK (BNA) Откройте для себя ключевую информацию о BANANATOK (BNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BANANATOK (BNA) Bananatok - это крипто тематическое приложение для общения в SNS. Bananatok поддерживает криптовалютные транзакции в окне чата без необходимости оплаты газа. Официальный сайт: https://bananatok.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x07eef7c8db33b69b7a541829bb988c745e3ca16c Купить BNA сейчас!

Токеномика и анализ цен BANANATOK (BNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BANANATOK (BNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,80B $ 2,80B $ 2,80B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Исторический максимум: $ 0,0033859 $ 0,0033859 $ 0,0033859 Исторический минимум: $ 0,000024995705275666 $ 0,000024995705275666 $ 0,000024995705275666 Текущая цена: $ 0,0003888 $ 0,0003888 $ 0,0003888 Узнайте больше о цене BANANATOK (BNA)

Токеномика BANANATOK (BNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BANANATOK (BNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNA, изучите текущую цену BNA!

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