Токеномика Bitboard (BITBOARD) Откройте для себя ключевую информацию о Bitboard (BITBOARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitboard (BITBOARD) BITBOARD – это пространство для звезд и фанатов, а также платформа, соединяющая звездные онлайн-пространства по всему миру, где уже существуют различные сервисы. Официальный сайт: https://bitboard.top/ Whitepaper: https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162 Купить BITBOARD сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitboard (BITBOARD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitboard (BITBOARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,63M $ 4,63M $ 4,63M Общее предложение: $ 8,10B $ 8,10B $ 8,10B Оборотное предложение: $ 4,40B $ 4,40B $ 4,40B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,52M $ 8,52M $ 8,52M Исторический максимум: $ 0,2493 $ 0,2493 $ 0,2493 Исторический минимум: $ 0,000066883793567678 $ 0,000066883793567678 $ 0,000066883793567678 Текущая цена: $ 0,0010514 $ 0,0010514 $ 0,0010514 Узнайте больше о цене Bitboard (BITBOARD)

Токеномика Bitboard (BITBOARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitboard (BITBOARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BITBOARD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BITBOARD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITBOARD, изучите текущую цену BITBOARD!

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