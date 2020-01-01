Токеномика Bitboard (BITBOARD)

Токеномика Bitboard (BITBOARD)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitboard (BITBOARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bitboard (BITBOARD)

BITBOARD – это пространство для звезд и фанатов, а также платформа, соединяющая звездные онлайн-пространства по всему миру, где уже существуют различные сервисы.

Официальный сайт:
https://bitboard.top/
Whitepaper:
https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162

Токеномика и анализ цен Bitboard (BITBOARD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitboard (BITBOARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,63M
$ 4,63M$ 4,63M
Общее предложение:
$ 8,10B
$ 8,10B$ 8,10B
Оборотное предложение:
$ 4,40B
$ 4,40B$ 4,40B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,52M
$ 8,52M$ 8,52M
Исторический максимум:
$ 0,2493
$ 0,2493$ 0,2493
Исторический минимум:
$ 0,000066883793567678
$ 0,000066883793567678$ 0,000066883793567678
Текущая цена:
$ 0,0010514
$ 0,0010514$ 0,0010514

Токеномика Bitboard (BITBOARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitboard (BITBOARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BITBOARD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BITBOARD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITBOARD, изучите текущую цену BITBOARD!

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История цены Bitboard (BITBOARD)

Анализ истории цены BITBOARD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BITBOARD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.