Токеномика BugsCoin (BGSC)

Токеномика BugsCoin (BGSC)

Откройте для себя ключевую информацию о BugsCoin (BGSC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BugsCoin (BGSC)

BugsCoin – это проект, призванный предоставить пользователям систему вознаграждений, которая может приносить реальную экономическую выгоду. Вознаграждения, накопленные в результате деятельности в рамках платформы, могут быть возвращены в виде активов и предназначены для непосредственного участия в принятии решений в сообществе платформы.

Официальный сайт:
https://www.bugscoin.com
Whitepaper:
https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://www.bscscan.com/token/0xa4B68D48D7bc6f04420e8077E6F74bdeF809dEa3

Токеномика и анализ цен BugsCoin (BGSC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BugsCoin (BGSC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 45,78M
$ 45,78M$ 45,78M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 6,08B
$ 6,08B$ 6,08B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 753,60M
$ 753,60M$ 753,60M
Исторический максимум:
$ 0,380002
$ 0,380002$ 0,380002
Исторический минимум:
$ 0,000879298085739812
$ 0,000879298085739812$ 0,000879298085739812
Текущая цена:
$ 0,007536
$ 0,007536$ 0,007536

Токеномика BugsCoin (BGSC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BugsCoin (BGSC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BGSC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BGSC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BGSC, изучите текущую цену BGSC!

Как купить BGSC

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История цены BugsCoin (BGSC)

Анализ истории цены BGSC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BGSC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.