Токеномика BugsCoin (BGSC) Откройте для себя ключевую информацию о BugsCoin (BGSC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BugsCoin (BGSC) BugsCoin – это проект, призванный предоставить пользователям систему вознаграждений, которая может приносить реальную экономическую выгоду. Вознаграждения, накопленные в результате деятельности в рамках платформы, могут быть возвращены в виде активов и предназначены для непосредственного участия в принятии решений в сообществе платформы. Официальный сайт: https://www.bugscoin.com Whitepaper: https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://www.bscscan.com/token/0xa4B68D48D7bc6f04420e8077E6F74bdeF809dEa3 Купить BGSC сейчас!

Токеномика и анализ цен BugsCoin (BGSC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BugsCoin (BGSC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,78M $ 45,78M $ 45,78M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 6,08B $ 6,08B $ 6,08B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 753,60M $ 753,60M $ 753,60M Исторический максимум: $ 0,380002 $ 0,380002 $ 0,380002 Исторический минимум: $ 0,000879298085739812 $ 0,000879298085739812 $ 0,000879298085739812 Текущая цена: $ 0,007536 $ 0,007536 $ 0,007536 Узнайте больше о цене BugsCoin (BGSC)

Токеномика BugsCoin (BGSC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BugsCoin (BGSC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BGSC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BGSC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BGSC, изучите текущую цену BGSC!

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