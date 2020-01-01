Токеномика Bondex (BDXN) Откройте для себя ключевую информацию о Bondex (BDXN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bondex (BDXN) Bondex создает профессиональную сеть нового поколения, ориентированную на таланты, репутацию и экономические возможности. Эта платформа призвана изменить ландшафт профессиональных сетей, предлагая пользователям децентрализованное пространство для создания проверенной репутации и доступа к новым экономическим возможностям. Официальный сайт: https://bondex.app/ Whitepaper: https://docs.bondex.app/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xbdbdbdd0c22888e63cb9098ad6d68439197cb091 Купить BDXN сейчас!

Токеномика и анализ цен Bondex (BDXN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bondex (BDXN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,40M $ 35,40M $ 35,40M Исторический максимум: $ 2 $ 2 $ 2 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0354 $ 0,0354 $ 0,0354 Узнайте больше о цене Bondex (BDXN)

Токеномика Bondex (BDXN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bondex (BDXN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BDXN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BDXN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDXN, изучите текущую цену BDXN!

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