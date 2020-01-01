Токеномика Bondex (BDXN)

Токеномика Bondex (BDXN)

Откройте для себя ключевую информацию о Bondex (BDXN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bondex (BDXN)

Bondex создает профессиональную сеть нового поколения, ориентированную на таланты, репутацию и экономические возможности. Эта платформа призвана изменить ландшафт профессиональных сетей, предлагая пользователям децентрализованное пространство для создания проверенной репутации и доступа к новым экономическим возможностям.

Официальный сайт:
https://bondex.app/
Whitepaper:
https://docs.bondex.app/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xbdbdbdd0c22888e63cb9098ad6d68439197cb091

Токеномика и анализ цен Bondex (BDXN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bondex (BDXN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,40M
$ 35,40M$ 35,40M
Исторический максимум:
$ 2
$ 2$ 2
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0354
$ 0,0354$ 0,0354

Токеномика Bondex (BDXN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bondex (BDXN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BDXN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BDXN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDXN, изучите текущую цену BDXN!

Как купить BDXN

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История цены Bondex (BDXN)

Анализ истории цены BDXN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BDXN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.