Токеномика bitsCrunch (BCUT) Откройте для себя ключевую информацию о bitsCrunch (BCUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о bitsCrunch (BCUT) Протокол аналитики данных и судебной экспертизы с поддержкой ИИ. Официальный сайт: https://bitscrunch.com/ Whitepaper: https://bitscrunch.com/bitsCrunch_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xBEF26Bd568e421D6708CCA55Ad6e35f8bfA0C406 Купить BCUT сейчас!

Токеномика и анализ цен bitsCrunch (BCUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене bitsCrunch (BCUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,55M $ 9,55M $ 9,55M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 522,92M $ 522,92M $ 522,92M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 Исторический минимум: $ 0,015731666368925683 $ 0,015731666368925683 $ 0,015731666368925683 Текущая цена: $ 0,01826 $ 0,01826 $ 0,01826 Узнайте больше о цене bitsCrunch (BCUT)

Токеномика bitsCrunch (BCUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики bitsCrunch (BCUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCUT, изучите текущую цену BCUT!

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