Токеномика Blockchain Bets (BCB) Откройте для себя ключевую информацию о Blockchain Bets (BCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blockchain Bets (BCB) Blockchain Bets ($BCB) - революционная децентрализованная экосистема букмекерских ставок, предлагающая 100% разделение прибыли для ставочников с акцентом на конфиденциальность и доступность. $BCB предоставляет опыт без газа, без KYC и поддержку мультичейна, наряду с исключительным онлайн-казино. Примите будущее онлайн-азартных игр с $BCB, где удобство и разделение прибыли создают непревзойденный опыт. Официальный сайт: https://blockchainbets.app Whitepaper: https://blockchainbets.gitbook.io/docs/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e Купить BCB сейчас!

Токеномика и анализ цен Blockchain Bets (BCB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockchain Bets (BCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0648 $ 0,0648 $ 0,0648 Исторический минимум: $ 0,00061258442477132 $ 0,00061258442477132 $ 0,00061258442477132 Текущая цена: $ 0,00079 $ 0,00079 $ 0,00079 Узнайте больше о цене Blockchain Bets (BCB)

Токеномика Blockchain Bets (BCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blockchain Bets (BCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCB, изучите текущую цену BCB!

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