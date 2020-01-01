Токеномика Blockchain Bets (BCB)

Токеномика Blockchain Bets (BCB)

Откройте для себя ключевую информацию о Blockchain Bets (BCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Blockchain Bets (BCB)

Blockchain Bets ($BCB) - революционная децентрализованная экосистема букмекерских ставок, предлагающая 100% разделение прибыли для ставочников с акцентом на конфиденциальность и доступность. $BCB предоставляет опыт без газа, без KYC и поддержку мультичейна, наряду с исключительным онлайн-казино. Примите будущее онлайн-азартных игр с $BCB, где удобство и разделение прибыли создают непревзойденный опыт.

Официальный сайт:
https://blockchainbets.app
Whitepaper:
https://blockchainbets.gitbook.io/docs/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e

Токеномика и анализ цен Blockchain Bets (BCB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockchain Bets (BCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 0,0648
$ 0,0648$ 0,0648
Исторический минимум:
$ 0,00061258442477132
$ 0,00061258442477132$ 0,00061258442477132
Текущая цена:
$ 0,00079
$ 0,00079$ 0,00079

Токеномика Blockchain Bets (BCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Blockchain Bets (BCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BCB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BCB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCB, изучите текущую цену BCB!

Как купить BCB

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История цены Blockchain Bets (BCB)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.