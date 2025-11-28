Токеномика Bagwork (BAGWORK)

Откройте для себя ключевую информацию о Bagwork (BAGWORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:30:58 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Bagwork (BAGWORK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bagwork (BAGWORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

$ 0,05071
$ 0,0029234

Информация о Bagwork (BAGWORK)

$Bagwork urges you to “work hard for your bag” (crypto portfolio). It started with a boy’s Dodger Stadium run; the founder promised wild livestreams and even grabbed a hat in a gym and got slapped to spark attention.

Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7Pnqg1S6MYrL6AP1ZXcToTHfdBbTB77ze6Y33qBBpump

Токеномика Bagwork (BAGWORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bagwork (BAGWORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAGWORK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAGWORK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAGWORK, изучите текущую цену BAGWORK!

